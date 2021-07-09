facebook_pixel
    09 июля 2021, 08:48

    Пушков посчитал Афганистан потерянным для США

    Наза Салех Захи

    Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Афганистан потерян для США. Так сенатор и телеведущий прокомментировал слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что вывод американских сил из Афганистана не приведет к падению правительства республики.

    Пушков считает, что Байден ошибается насчет Афганистана.

    «[Бывший президент США Дональд] Трамп не ошибался: он давно понял, что надо уходить, даже бежать, быстро и безоглядно. Его замысел теперь выполняет Байден. Но пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян», — написал сенатор в Telegram.

    Ранее Байден сказал, что исключает падение правительства Афганистана после вывода американских сил из страны. По его мнению, у Афганистана — располагает 300 тысяч военных, у «Талибан»* — всего 75 тысяч бойцов. Об этом сообщило РИА «Новости».

    США и страны НАТО начали выводить свои войска из Афганистана 1 мая. Байден сказал, что американская армия окончательно покинет страну к 11 сентября 2021 года. По его мнению, военные силы не могут поддержать местные власти. Белый дом рассчитывает, что вывести все войска получится к концу августа.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.