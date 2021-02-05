Пушков порекомендовал Байдену при подходе к международным делам быть сдержанным

«Неизвестно, действительно ли это так», — заметил глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

По его словам, в нынешних реалиях напряженность лишь нарастает, поэтому при подходе к международным делам хозяину Белого дома стоило бы проявлять сдержанность.

«Независимо от того, к чему бы его не подталкивали в Вашингтоне», — добавил Пушков.