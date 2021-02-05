Пушков порекомендовал Байдену при подходе к международным делам быть сдержанным
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что американский президент Джо Байден никогда не сдерживается, говоря о действиях Москвы. Парламентария процитировал «ФедералПресс».
«Неизвестно, действительно ли это так», — заметил глава Комиссии Совфеда по информационной политике.
По его словам, в нынешних реалиях напряженность лишь нарастает, поэтому при подходе к международным делам хозяину Белого дома стоило бы проявлять сдержанность.
«Независимо от того, к чему бы его не подталкивали в Вашингтоне», — добавил Пушков.