Пушков пояснил предложение ввести санкции против артистов
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал свое предложение ввести санкции против иностранных артистов, которые критикуют Россию. Об этом сообщило РИА ФАН.
Его идея связана со скандальной ситуацией вокруг грузинской певицы Нино Катамадзе, которая сначала говорила о своей любви к России, а потом отказалась от своих слов после смены политики Грузии.
«Поскольку у нас существуют ограничительные списки в отношении зарубежных политиков, которые выступают заведомо враждебно с позиции по отношению к России <…>, то мы могли бы по аналогии с этим принять санкционные меры в отношении зарубежных артистов», — пояснил Пушков.