Пушков пояснил предложение ввести санкции против артистов

Его идея связана со скандальной ситуацией вокруг грузинской певицы Нино Катамадзе, которая сначала говорила о своей любви к России, а потом отказалась от своих слов после смены политики Грузии.

«Поскольку у нас существуют ограничительные списки в отношении зарубежных политиков, которые выступают заведомо враждебно с позиции по отношению к России <…>, то мы могли бы по аналогии с этим принять санкционные меры в отношении зарубежных артистов», — пояснил Пушков.