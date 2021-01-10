Пушков перечислил три проблемы, которые ждут Россию в 2021 году

В 2021 году Россию ждут выход из пандемии, диктатура интернет-гигантов, а также изменение политики США. Это проблемы, с которыми столкнется страна, уверен сенатор Алексей Пушков.

«Высветились три ключевые политические темы 2021 года: выход из пандемии, диктат интернет-гигантов, изменения в США и в их внешней политике. России придется в этом году столкнуться со всеми тремя проблемами», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ответом на первый вызов станут вакцинация и снижение степени уязвимости населения. Со второй проблемой поможет справиться закон против цензуры в Сети, который уже начал действовать. Также поспособствует развитие собственных онлайн-платформ.

«Ответ на третий вызов зависит от нашей способности противостоять высоковероятному усилению давления со стороны США. Любой признак слабости со стороны России будет воспринят как свидетельство успешности давления и приведет к его ужесточению со стороны США», — отметил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что возможное обсуждение с Вашингтоном отдельных тем не повлияет на основное содержание отношений. В качестве примера он привел вопрос продления договора СНВ-3. Этот документ касается мер по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.