Пушков ответил на призыв западных стран отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв семи западных стран к России отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Семь стран Запада требуют от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Им надо бы начать с себя — отказаться от фактического, а затем и официального признания Косово. Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии. Не выйдет», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее семь западных стран — США, Великобритания и Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания — призвали Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии, а также отозвать признание независимости регионов, написало РИА ФАН.