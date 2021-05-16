Пушков ответ на слова Чубайса о лжи в советское время

Спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс заявил, что во времена СССР царила «омерзительная ложь». На эти слова отреагировал сенатор Алексей Пушков.

«Чубайс назвал жизнь в Советском Союзе „омерзительной ложью“. Теперь хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний», — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что без такой оценки картина получается неполной. По словам сенатора, спецпредставитель об этом решил скромно умолчать.

Ранее Чубайс признался, что ненавидит советскую власть из-за царившей в то время «омерзительной лжи». Он пояснил, что при СССР людям врали по телевизору, на собраниях трудящихся и первомайских демонстрациях.

«100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье», — заявил спецпредставитель президента.

Ранее Чубайс рассказал, что своей главной ошибкой при управлении страной считает невыплаты пенсий пенсионерам.