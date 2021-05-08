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    08 мая 2021, 02:57

    Пушков оценил заявление Блинкена о подрыве Штатами мирового порядка

    Кирилл Фролов

    Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ранее Америка подрывала мировой порядок, не должны вводить в заблуждение. Речь идет о конфликте с экс-президентом Дональдом Трампом, а не об изменении политики, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Пушков оценил заявление Блинкена о подрыве Штатами мирового порядка

    На заседании Совбеза ООН Блинкен сказал, что некоторые действия США «в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах».

    Тогда как администрация Джо Байдена возвращается к работе с международным сообществом. Например, Вашингтон вновь присоединился к Парижскому соглашению по климату, вернулся к работе со Всемирной организацией здравоохранения и планирует вернуться в Совет ООН по правам человека.

    «Заявление Блинкена — не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США», — написал Пушков в Telegram-канале.

    По его словам, это критика политики Трампа, а также желание новой администрации «утверждать гегемонию США».

    Сенатор отметил, что Россия «не подписывалась» под такими правилами однополярного мира. По ним вторжение в Ирак было правомерным, «а массовое сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года преступлением не является, и киевские власти за него нести ответственность не должны», добавил Пушков.