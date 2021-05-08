Пушков оценил заявление Блинкена о подрыве Штатами мирового порядка

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ранее Америка подрывала мировой порядок, не должны вводить в заблуждение. Речь идет о конфликте с экс-президентом Дональдом Трампом, а не об изменении политики, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

На заседании Совбеза ООН Блинкен сказал, что некоторые действия США «в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах».

Тогда как администрация Джо Байдена возвращается к работе с международным сообществом. Например, Вашингтон вновь присоединился к Парижскому соглашению по климату, вернулся к работе со Всемирной организацией здравоохранения и планирует вернуться в Совет ООН по правам человека.

«Заявление Блинкена — не самокритика и тем более не признание преступных или противоправных действий США», — написал Пушков в Telegram-канале.

По его словам, это критика политики Трампа, а также желание новой администрации «утверждать гегемонию США».

Сенатор отметил, что Россия «не подписывалась» под такими правилами однополярного мира. По ним вторжение в Ирак было правомерным, «а массовое сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года преступлением не является, и киевские власти за него нести ответственность не должны», добавил Пушков.