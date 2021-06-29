Пушков оценил слова Зеленского о членстве Украины в ЕС

Сенатор Алексей Пушков в своем Теlеgrаm-канале прокомментировал слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что «европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины». Парламентария процитировало «Утро.ру».

«Европа веками жила без Украины — и обходилась», — заметил парламентарий.

По его мнению, прием Украины в ЕС станет для Европы «крупным шагом к подрыву и разрушению». Он объяснил это тем, что Киев стремится в Евросоюз не из любви к его принципам и ценностям, а из-за доступа к бесконечным дотациям и субсидиям.

«Как говорила Раневская, „вы любите не меня, а мою жилплощадь“. При этом у нынешней Украины нет созидательного потенциала — только разрушительный», — подчеркнул Пушков.