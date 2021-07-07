Пушков оценил планы США пересмотреть санкционную политику

Глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал намерение администрации президента США Джо Байдена пересмотреть санкционную политику. Парламентария процитировала «Политика Сегодня».

«Звучит громко, но на выходе все, скорее всего, сведется к более сдержанному применению новых санкций, а не к отмене уже введенных (за возможными редкими исключениями)», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что большая часть ограничительных мер Вашингтона оформлена в виде законов, поэтому их отмена представляется весьма сложной. Исходя из этого сенатор предположил, что администрация Байдена вряд ли реализует эти планы.