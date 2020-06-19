Пушков оценил планы Германии ввести санкции против Америки

Теоретически Германия может ввести санкции против Америки. Однако произойдет ли это в реальности, пока остается вопросом, отметил Пушков.

«Такой шаг потребует большой смелости от Берлина, который до сих пор не решался прямо противопоставить себя США. Для Германии это был бы беспрецедентный шаг за всю послевоенную историю», — заявил сенатор.

Евросоюз не поддержит Германию в вопросе ответных санкций, считает Пушков. А канцлер ФРГ Ангела Меркель не любит оставаться в одиночестве.

«Скорее всего, будут приняты полумеры. Или все ограничится грозными предупреждениями. Вряд ли в Вашингтоне верят, что в Берлине решатся на это», — добавил Пушков.

Ранее председатель комиссии Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что правительству Германии необходимо продумать свои действия на случай, если США все же расширят санкции против «Северного потока — 2».