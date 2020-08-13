Пушков отреагировал на призыв польского депутата ввести санкции против РФ из-за ситуации в Белоруссии

По словам Пушкова, задача европейских русофобов заключается в том, чтобы подтянуть Москву к любому поводу для введения ограничительных мер.

«Об угрозе аннексии Белоруссии или о „российском вмешательстве“ не говорят ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. И сам польский евродепутат знает, что для санкций из-за Белоруссии против России нет предмета», — заметил глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

По его мнению, смысл заявления польского депутата в том, чтобы сделать «предупредительный выстрел» и послать РФ сигнал, поддерживая при этом антироссийский тонус.