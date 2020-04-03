Пушков отреагировал на призыв американских нефтяников ввести антироссийские санкции

Пушков напомнил, что сегодня санкции являются важнейшим инструментом внешней политики Вашингтона и от американских партнеров можно ждать усиления и введения новых рестрикций.

«Теперь против России и даже Саудовской Аравии. С такой инициативой выступили нефтяные компании США», — обратил внимание глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике.