    03 апреля 2020, 20:37

    Пушков отреагировал на призыв американских нефтяников ввести антироссийские санкции

    Артур Блянихов

    Сенатор Алексей Пушков оценил призыв нефтяников США ввести пакет ограничительных мер в отношении России на фоне нынешней ситуации на нефтяном рынке. Парламентария процитировало ИА RNS.

    Пушков напомнил, что сегодня санкции являются важнейшим инструментом внешней политики Вашингтона и от американских партнеров можно ждать усиления и введения новых рестрикций.

    «Теперь против России и даже Саудовской Аравии. С такой инициативой выступили нефтяные компании США», — обратил внимание глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике.