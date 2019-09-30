Пушков отреагировал на отказ «пятерки непримиримых» участвовать в сессии ПАСЕ
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на отказ Латвии, Литвы, Украины, Грузии и Эстонии участвовать в осенней сессии ПАСЕ. Сперва такое решение было принято украинскими депутатами, после их поддержали и представители еще четырех стран. Об этом сообщил сайт «Царьград».
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Российский сенатор Алексей Пушков в соцсети Twitter одобрил решение ряда стран не посещать сессию.
«Это, однако, ничего не отменит и не изменит. Отсутствие „непримиримых“ слегка оздоровит атмосферу в зале заседаний ПАСЕ. Сожалеть не о чем», — написал он.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится в Страсбурге в период с 30 сентября по 4 октября.