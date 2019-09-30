Пушков отреагировал на отказ «пятерки непримиримых» участвовать в сессии ПАСЕ

Литовские депутаты поддержали бойкот Украины в ПАСЕ из-за России Подробнее

Российский сенатор Алексей Пушков в соцсети Twitter одобрил решение ряда стран не посещать сессию.

«Это, однако, ничего не отменит и не изменит. Отсутствие „непримиримых“ слегка оздоровит атмосферу в зале заседаний ПАСЕ. Сожалеть не о чем», — написал он.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоится в Страсбурге в период с 30 сентября по 4 октября.