Пушков отметил негативные последствия иммиграционной политики США

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что иммиграция, на которую делают ставку либеральные правящие круги США, в итоге разорвет страну на части. Парламентария процитировала «Политика сегодня».

Пушков напомнил, что в начале нулевых видный представитель Республиканской партии Пэт Бьюкенен предупреждал «о неминуемой смерти США в их нынешнем виде при сохранении нынешних тенденций». По мнению сенатора, с тех пор все только усугубилось.

«Администрация Байдена, готовая максимально упростить процедуру предоставления гражданства США для 11 миллионов мигрантов, внесет весомый вклад в уже идущий процесс самоуничтожения Америки», — предположил член Совфеда.