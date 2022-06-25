Пушков осадил Бербок за обвинения России в «использовании» голода

Сенатор Алексей Пушков не оставил без внимания громкое заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы «использует» голод в качестве оружия. По его словам, целью подобных высказываний является обоснование политики крайней враждебности к стране.

В своем Telegram-канале Пушков отметил, что аргументация западных критиков России с истинным положением дел не имеет ничего общего, «поскольку подчинена не требованиям логики и доказательности, а имеет чисто декларативный и инструментальный характер».

«Цель — обоснование политики крайней враждебности к России», — резюмировал сенатор.

Бербок во время митинга в Берлине в своем заявлении полностью возложила ответственность за нынешнюю ситуацию с кризисом зерновых культур на Россию. По словам немецкого министра, РФ «использует голод в качестве оружия».

Такое высказывание удивило официального представителя российского МИД Марию Захарову. Она назвала эти слова откровенной ложью. Дипломат также напомнила, что именно Германия в первом квартале 2022 года ввезла в страну рекордное количество агропродукции.