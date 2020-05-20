Пушков обвинил Чубайса в разрушении российской экономики

По его словам, «проблема в моральном праве Чубайса выносить такие вердикты типа „с заботой о стране“ после того, как он и его соратники по „рыночным реформам“ сделали все, чтобы создать такую однобокую экономику».

«Создали, уничтожив производство, под мантру Гайдара „Все купим за рубежом“. Вот с тех пор и покупаем. А на что? На нефтяные деньги. Вот и все наследие Чубайса и его с Гайдаром команды», — заключил Пушков.