Пушков обвинил Чубайса в разрушении российской экономики
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал Анатолия Чубайса, назвавшего экономику России «дохлой лошадью». Он считает, что во всем виноваты реформы его самого. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По его словам, «проблема в моральном праве Чубайса выносить такие вердикты типа „с заботой о стране“ после того, как он и его соратники по „рыночным реформам“ сделали все, чтобы создать такую однобокую экономику».
«Создали, уничтожив производство, под мантру Гайдара „Все купим за рубежом“. Вот с тех пор и покупаем. А на что? На нефтяные деньги. Вот и все наследие Чубайса и его с Гайдаром команды», — заключил Пушков.