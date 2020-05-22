Пушков объяснил решение США выйти из Договора по открытому небу

Парламентарий заметил, что Вашингтон избавляется от всей системы международных договоренностей в военной сфере, которые обеспечивают большую прозрачность намерения сторон и стратегическую стабильность.

Пушков напомнил, что за все время действия Договор по открытому небу доказал свою эффективность, а ссылка США на нарушение соглашения со стороны России — это попытка найти повод, чтобы выйти из него. Также было и с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и с ядерной сделкой по Ирану.

«Трамп заявил, что Россия якобы нарушает этот договор, хотя характерно, что западные союзники США ничего о нарушении договоров со стороны России никогда не говорили. И под этим соусом собираются из него выйти», — указал глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

В свою очередь военный политолог Андрей Кошкин также обратил внимание на то, что американские партнеры придерживаются своего прежнего курса на разрушение всех механизмов, которые бы обеспечивали мировой баланс.

«США заявляют, что в новой реальности нужно создавать новые соглашения, которые бы обеспечивали „реальное сдерживание сил“, для этого они постоянно втягивают в соглашения Китай — поскольку это основной их потенциальный соперник, обвиняют Россию. Вот — замысел США», — уточнил специалист.