Пушков объяснил, почему конфликт в Карабахе возобновился именно сейчас

Сенатор Алексей Пушков объяснил возобновление конфликта в Карабахе стремлением правительства Армении ставить под сомнение отношения с Россией. Это может быть одним из косвенных факторов начала военных действий в регионе.

Пушков также отметил, что Баку и Анкара выбрали период, когда премьером в Армении является Никол Пашинян, не просто так. По мнению сенатора, это осознанный расчет.

«В том числе из-за тенденции нового правительства Армении ставить под сомнение отношения с Россией. А в Анкаре прекрасно знают, что страны Запада, к которым так тянется в последнее время Ереван, в критической ситуации не придут Пашиняну на помощь», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее сенатор высказался и на тему политики Горбачева на германском направлении. По мнению Пушкова, действия первого президента СССР можно назвать «провальными». Это было не воссоединение Германии, а поглощение ГДР со стороны ФРГ. Всю политику Горбачева Пушков назвал «курсом на упреждающие уступки». Эту же линию в дальнейшем продолжил Борис Ельцин.