Поддержка Украины, которая вызвана амбициями западных лидеров, не выгодна жителям Европы. Они экономически проигрывают из-за политики своих руководителей. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram.

Так он отреагировал на колонку обозревателя газеты The Guardian Саймона Тисдалл. Журналист предположил, что Европа может ударить в спину Украине из-за проблем с продовольствием и энергетикой. Колумнист высказал сомнения «в стойкости Запада».

«Что дает западным странам и их экономикам эта пресловутая стойкость? Сплошные убытки и потери. Выгодна она только производителям оружия и политическим демагогам, типа Лиз Трасс, рвущимся к вершинам власти, но никак не западным обществам, которые экономически только проигрывают от избранной западными руководителями политики», — высказал свое мнение Пушков.

По его словам, такие действия находят поддержку лишь у сторонников неолиберальной идеологии, которые стремятся подчинить своим идеям весь мир, но у них не хватает для этого сил. Сенатор считает, что продолжение соответствующей политики наносит все больше ущерба самим американцам и европейцам.