Пушков: Обама споткнулся о Россию и злится до сих пор

Пушков напомнил, что когда-то бывший хозяин Белого дома называл Россию «региональной державой». По мнению сенатора, развитие событий в Венесуэле и Сирии показало, что Обама ошибался, поскольку Вашингтону не удалось добиться там своих целей.

«Обама хотел, но не сумел „порвать в клочья российскую экономику“. На деле Обама споткнулся о Россию. Вот и злится до сих пор», — написал глава Комиссии Совфеда по информационной политике.