Пушков не поверил в планы НАТО захватить Калининград

Западные страны не намерены захватывать Калининград, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Заявления о военной угрозе, исходящей от российского региона, нужны лишь для «медийного сопровождения НАТО», написал он в своем Telegram-канале.

«Вся эта западная и польская болтовня насчет военной угрозы, якобы исходящей из Калининграда, нацелена не на подготовку к его захвату», — сообщил Пушков.

По словам сенатора, «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами».

А также для того, чтобы в военных учениях участвовала Финляндия, а нейтральная Швеция решила бы вступить в альянс.

«Без такой регулярной „аналитической истерии“ и сопутствующего медийного сопровождения НАТО как военная организация лишится смысла, и ей останется только продвигать права ЛГБТ», — уверен Пушков.

В начале марта вышла статья польского генерала Вальдемара Скшипчака по поводу возможного военного конфликта НАТО и России. Генерал прогнозировал, что боевые действия будут идти в Калининградской области.