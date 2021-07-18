Пушков назвал вызов Шойгу на украинское следствие «фарсовым и комическим»

В Киеве продолжают жить «в собственной виртуальной реальности» и не отдают себе отчет, что вызов Министра обороны РФ Сергея Шойгу на украинское следствие выглядит комично. Такое мнение выразил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что Украина занимается бурной имитацией некой политики, когда на самом деле любая политика в этой стране просто отсутствует. Вызывать Сергея Шойгу на следствие в Мариуполь, по мнению Пушкова, полный фарс.

О том, что Сергея Шойгу якобы вызвали на Украину для следственных действий, 18 июля сообщили СМИ. Украинское издание «Главком» написало, что стало известно о таком документе от СБУ. Якобы в Мариуполе хотят видеть Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева.

По сведению издания, обоим планируют вручить письменное подозрение о создании неких вооруженных формирований. «Главком» заявил, что эту повестку подписал старший следователь ГУ СБУ Тарас Бутенко.