Пушков назвал учения НАТО в Баренцевом море бессмысленными

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на новость о том, что корабли НАТО провели учения в Баренцевом море. Он назвал такое мероприятие в условиях пандемии бессмысленным. Свое мнение Пушков высказал на странице в Twitter.

Норвегия от учений предпочла отказаться, так как сейчас, в условиях коронавируса, — не лучшее время для подобных мероприятий, заявил Пушков.

Накануне военно-морские силы США опубликовали кадры с военными судами Североатлантического альянса в Баренцевом море. По их информации, эсминцы проводили запланированные ранее учебные маневры. Цель мероприятий — обеспечить безопасность в сложных природных условиях. За процессом наблюдал Северный флот России.

Ранее эсминец ВМФ США зашел в акваторию Черного моря. Власти страны тогда объяснили это «стремлением поддерживать безопасность на море и свободу судоходства».