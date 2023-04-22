Власть 22 апреля 2023, 04:22 Пушков назвал трансгендерным хайпом «дефиле» канадских политиков в розовых туфлях на каблуках Сенатор Пушков назвал трансгендерным хайпом акцию канадских политиков в защиту женщин Telegram

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Канадские политики, устроившие «дефиле» в розовых женских туфлях на высоких каблуках, не защищали права женщин. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале назвал эту акцию информационной шумихой и трансгендерным хайпом.

«Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими „защитниками“», — подписал политик фото, на котором канадцы позируют в туфлях.

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По мнению российского сенатора, канадские политики под прикрытием борьбы с насилием нашли повод надеть женскую обуви и устроили «свой coming-out».

Госслужащие Канады объявили забастовку после отказа правительства повышать зарплату. В акции приняли участие 155 тысяч человек, сообщило РИА ФАН.