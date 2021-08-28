Пушков назвал «сюрпризы», на которые указывают плакаты с Калининградом в составе Германии

Плакаты с Калининградской областью в составе Германии напоминают о том, что за нынешней политкорректностью в ФРГ могут скрываться «политические сюрпризы». Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

Агитационные плакаты 1949 года с картой Германии в довоенных границах ранее развесили в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. На них в составе Германии была отмечена Калининградская область.

Пушков указал, что надпись на территориях к востоку от современной Германии переводится «Пятая зона. Мы не забываем». Парламентарий предположил, к этому могут иметь причастность правые радикалы, однако добавил, что подобных взглядов некоторые придерживаются и в военных кругах.

Сенатор отметил, что в нынешней Германии с ее политкорректностью, терпимостью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться «большие идейные политические сюрпризы». И эти плакаты призваны напомнить об этом россиянам.

Пушков также отметил, что в 1990-е годы в его статье о внешней политике России, которая вышла в немецком журнале Internationale Politik, название Калининграда перевели как Koenigsberg.

В Кремле ранее заявили, что негативно относятся к появлению таких плакатов.