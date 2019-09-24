Пушков назвал «продуманной акцией» отказ в выдаче виз США парламентариям РФ

Российский политик напомнил, что российская делегация ехала на Генассамблею ООН, запланированную заранее. Российские парламентарии направлялись не в гости, а на официальное мероприятие. По его словам, случившееся стало частью продуманной акции и особым случаем со стороны властей США.

24 сентября, стало известно, что российская делегация не сможет попасть на заседание Генассамблеи ООН, потому что им не оформили визы в срок. Представители США объяснили произошедшее техническими проблемами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что произошедшее требует «жесткой реакции» не только со стороны России, но и со стороны ООН. После случившего Москва задумалась выступить с предложением перенести главный офис ООН в другую страну.