Пушков назвал «польским стилем» решение страны отказаться от российского газа

Польша решила досрочно расторгнуть межправительственное «ямальское» соглашение на поставку российского газа. При этом страна продолжает получать голубое топливо, но теперь через Германию. Член Совфеда Алексей Пушков назвал такой шаг «чисто польским стилем».

«Польша досрочно расторгла соглашение с „Газпромом“ о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее польская сторона досрочно разорвала межправительственное соглашение на поставку российского газа. Об этом заявил уполномоченный кабмина Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Соглашение действовало с 1993 года. Как отметил Наимский, инфраструктуру польского участка газопровода «Ямал-Европа» можно переориентировать на поставки из Германии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сейчас бессмысленно делать прогнозы по ситуации с поставками газа через эту трубу, так как в отношении РФ польские власти занимают «оголтелую позицию на грани сумасшествия».