Пушков назвал политически верным решение Турции купить С-400

«Закупка российских систем, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны, это демонстрация особого места Турции в НАТО и реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику», — обратил внимание глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

По его словам, закупкой С-400 турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган укрепил партнерство с Москвой, которое остается противоречивым и неровным, но пока выдерживающим кризисы. По мнению Пушкова, решение Турции по российским установкам было политически верным.