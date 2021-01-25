Пушков назвал пережитком прошлого попытки понравиться Западу

«Это пережиток конца 1980–1990-х годов, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом», — обозначил Пушков.

Он выразил уверенность, что странам Запада мы не понравимся, а их двойные стандарты в отношении России лишь ужесточатся. По его словам, российская сторона подтверждает лишь собственную вторичность, продолжая мерить себя их отзывами и мерилами.

«Мы имеем права на собственные критерии и собственные оценки своих действий», — подчеркнул глава Комиссии Совфеда по информационной политике.