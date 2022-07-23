Пушков назвал невозможной тотальную блокаду России санкциями

Тотальная санкционная блокада России санкциями невозможна по определению. При этом Запад не станет отказываться от своего курса, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

«Развитие событий показывает, что коллективному Западу не удается ввести всеобъемлющие санкции против России и заблокировать российский экспорт», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что санкционная политика столкнулась с потребностями в российских поставках как самого Запада, так и других стран. Этот курс начал противоречить структуре международных экономических потребностей.

«Это не означает, что Запад откажется от такого курса. Но это означает, что тотальная санкционная блокада России неосуществима и невозможна по определению», — отметил Пушков.

Сенатор напомнил о мечте бывшего президента США Барака Обамы, хотевшего «порвать в клочья» российскую экономику. Теперь этому стремлению пытается придать второе дыхание его бывший заместитель — нынешний американский лидер Джо Байден. Как заявил Пушков, их желание так и останется невыполнимой мечтой.