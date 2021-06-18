Пушков назвал «необъективной» оценку действий президентов в США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что США «ничего не получили» по итогам саммита Байдена и Путина. Об этом написала «Политика сегодня».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что для США встреча с Путиным оказалась непродуктивной.

«Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили. Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили», — заявил Трамп.

Пушков в своем Telegram-канале отметил, что точно так же, как Трамп сейчас критикует Байдена за встречу с Путиным, его самого критиковали оппоненты после его встречи с российским президентом в 2016 году.

«Оценка действий президентов в США настолько необъективна, насколько возможно. Это было вопиющим фактом в отношении Трампа, но и Байден не имеет иммунитета от таких атак», — написал Пушков.

Также он добавил, что по его мнению, встреча президентов оказалась полезной для обеих сторон.

«Встретились, поговорили, договорились не доводить дело до края и возобновить диалог — в этом и была задача. И в этом смысле саммит был конструктивным», — добавил сенатор.