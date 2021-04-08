Пушков назвал «лукавством» заявление Госдепа о желании стабильных отношениях с РФ

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепа США о том, что Вашингтон заинтересован в выстраивании предсказуемых и стабильных отношений с Москвой, несмотря на «глубокие разногласия». Парламентария процитировала «Политика сегодня».

«США всегда формулируют ложные посылы и выдвигают фальшивые аргументы, когда стремятся прикрыть свои цели», — заметил сенатор.

Он напомнил, что так было с расширением Североатлантического Альянса, так было с выходом США из международных договоренностей по противоракетной обороне и созданием ПРО в странах Европы.

«Госдеп лукавит: США якобы хотят „предсказуемых и стабильных отношений“ с Россией. При этом в Вашингтоне намерены назначить представителя по „Северному потоку — 2“ с целью сорвать этот проект. Т.е. к России будет стабильная и предсказуемая враждебность», — добавил Пушков.