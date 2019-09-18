Пушков назвал киевскими фантазиями намерение украинского генерала вернуть Крым

Российский сенатор Алексей Пушков в соцсети Twitter назвал план по возвращению полуострова в состав Украины лишь фантазиями.

«Киевские фантазии о возвращении Крыма — не более, чем фантомные боли. Не будет ни „свободных зон“, ни „ментальных сопряжений“. Крым прочно перешел в разряд легенд и мифов украинской истории как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое, о чем можно рассказать, но что нельзя вернуть», — написал член Совфеда.

Ранее Маломуж отметил, что Украине необходимо взять Крым под полный контроль в социальной, экономической, энергетической и водной сфере.