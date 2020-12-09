Пушков нашел противоречие в заявлении помощника Ельцина о распаде СССР

Михаила Горбачева обвинили в распаде СССР. Сенатор Алексей Пушков призвал не воспринимать подобные заявления всерьез, поскольку они противоречат «слишком многим фактам».

Политик подверг в своем Теlеgrаm-канале критике заявление бывшего советника экс-президента России Бориса Ельцина Сергея Шахрая. По мнению автора документа о СНГ, Советского Союза не стало как раз из-за действий Горбачева.

«Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьез», — подчеркнул Пушков.

Он заметил, что озвученная версия не изменит точку зрения, которая уже утвердилась в общественном сознании.

Сергей Шахрай дал интервью газете «Взгляд» в 29-ю годовщину с момента подписания Беловежского соглашения. Он заявил, что к середине осени 1991 года шанс сохранить Союз был утерян. Беловежские соглашения, по мнению политика, только констатировали факт развала СССР. Его главной причиной экс-советник Ельцина назвал «быстрый распад» компартии. Процесс запустил Горбачев.