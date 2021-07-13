Пушков: ЕСПЧ не может заставить Россию признать однополые браки

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал требование Европейского суда по правам человека признать в России однополые браки. В своем Telegram-канале он написал, что это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Слова сенатора прокомментировала «Газета.ru».

Сенатор отметил, что Европейский суд по правам человека часто выступает как политический, а не как правовой институт. Он пытается продвинуть установки и ценности европейской элиты. Ранее ЕСПЧ потребовал от России разрешить однополым бракам официально регистрировать их отношения.