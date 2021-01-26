Пушков: Белый дом хочет, чтобы Путин позвонил Байдену

Комментарий представителя Белого дома о возможном телефонном разговоре Владимира Путина и Джо Байдена говорит о том, что в Вашингтоне ждут звонка из Москвы. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В понедельник, 25 января, пресс-секретаря президента США Джен Псаки спросили о возможном разговоре Байдена с Путиным. Она заявила, что «не может предсказать» такого звонка.

«Но, конечно, президент снимает трубку, общается с рядом иностранных лидеров, европейцами и другими», — добавила Псаки.

По словам Пушкова, намек в этом случае «ясен и даже слишком».

«Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше „условностей“?» — рассуждает он в своем Telegram-канале.

В политике, по словам сенатора, условностей не бывает. «Особенно с учетом того настроя, с которым Байден пришел в Белый дом. И с учетом того, что он уже наговорил о России как о „враге США“», — добавил Пушков.

Байден вступил в должность 20 января. В понедельник он заявил о готовности обсудить с Россией проблемные вопросы.