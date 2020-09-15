Пушков: Белоруссия не получит от Запада финансовой помощи

«В первом случае — потому, что Запад не намерен помогать Лукашенко, а такой план только укрепил бы его. Во втором — потому, что, если „смена режима“ в Минске уже произойдет, зачем тратить деньги на Белоруссию?» — заметил парламентарий.

Он напомнил, что ни Украина не дождалась никакого плана при всем своем «раболепии перед Западом», ни бывший президент России Борис Ельцин, несмотря на все обещания в начале 90-х годов.

«И Белоруссия не дождется — уже по той простой причине, что нет у ЕС лишних денег, а у США и подавно», — констатировал глава Комиссии Совфеда по информационной политике.