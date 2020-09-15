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    15 сентября 2020, 12:47

    Пушков: Белоруссия не получит от Запада финансовой помощи

    Артур Блянихов

    Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале выразил уверенность, что Запад не поможет Белоруссии финансово ни в случае сохранения власти у Александра Лукашенко, ни в случае победы оппозиции. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    «В первом случае — потому, что Запад не намерен помогать Лукашенко, а такой план только укрепил бы его. Во втором — потому, что, если „смена режима“ в Минске уже произойдет, зачем тратить деньги на Белоруссию?» — заметил парламентарий.

    Он напомнил, что ни Украина не дождалась никакого плана при всем своем «раболепии перед Западом», ни бывший президент России Борис Ельцин, несмотря на все обещания в начале 90-х годов.

    «И Белоруссия не дождется — уже по той простой причине, что нет у ЕС лишних денег, а у США и подавно», — констатировал глава Комиссии Совфеда по информационной политике.

    Новости SMI.FM