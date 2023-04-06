Важное 06 апреля 2023, 13:40 Пушилин заявил о начале наполнения нового водовода для снабжения ДНР Врио главы ДНР Пушилин доложил Путину о наполнении нового водовода для нужд республики Пресс-служба Кремля

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Новый водовод для обеспечения питьевой водой ДНР уже наполняется, доложил врио главы республики Денис Пушилин президенту Владимиру Путину. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

Врио главы республики во время встречи с президентом рассказал, что новый водовод из реки Дон уже заполняется водой. Объект возвели для снабжения ДНР питьевой водой.

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Пушилин отметил, что сейчас основным вопросом на повестке остаются обстрелы со стороны ВСУ. Он напомнил, что обращался к Владимиру Путину по поводу усиления систем ПВО и контрбатарейной работы в республике.

«Это было сделано. Я вам скажу — обстрелы уменьшились, по той статистике, которая у нас есть, примерно в два раза», — подчеркнул Денис Пушилин.

В конце марта Минобороны сообщило о запуске насосной станции между республиками Донбасса и Ростовской областью. В оборонном ведомстве рассказали, что работы по возведению водовода начали в декабре 2022 года. К строительству привлекли более 2,6 тысячи специалистов. Зампред правительства Марат Хуснуллин отметил, что водовод построили в рекордные сроки.