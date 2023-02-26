Власть 26 февраля 2023, 00:10 Пушилин заявил, что все города в ДНР освободят от неонацистов Врио главы ДНР Пушилин заявил, что все города республики будут освобождены РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Оплот ТВ», что все города региона будут освобождены. Руководитель республики рассказал о дальнейших планах по восстановлению разрушенных населенных пунктов и инфраструктуры нового региона России.

«Все будет освобождено», — заявил Пушилин в интервью донецкому телеканалу.

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На юго-западе республики идут сражения за Угледар, на севере идут бои за Артемовск. Предстоит освободить ряд крупных городов, таких как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

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Глава региона рассказал, что столицу республики однозначно оставят в Донецке, город восстановят. Также как другие населенные пункты ДНР, все зависит от уровня безопасности. Часть работ проводили даже в самых обстреливаемых поселках и городах, а в Мариуполе развернулась настоящая стройка, отметил Пушилин.

Пушилин рассказал о судьбе комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Завод не будут восстанавливать в том виде, в каком он был, на этом месте создадут технопарк, экопарк.