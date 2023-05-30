Власть 30 мая 2023, 21:14 Пушилин утвердил положение о медали «За освобождение Артемовска» Врио главы ДНР Пушилин утвердил положение о медали «За освобождение Артемовска» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Положение о медали «За освобождение Артемовска» утвердил врио главы ДНР Денис Пушилин. Указ об учреждении медали Донецкой Народной Республики разместили на официальном сайте.

В положении определено описание и рисунок медали — на награде будет изображена корона Российской империи и герб ДНР. Также документ устанавливает образец бланка удостоверения к награде.

Реклама

Медаль планируют вручать бойцам, принимавшим участие в освобождении Артемовска, в его разминировании. Указ вступил в силу со дня его опубликования на официальном ресурсе правительства ДНР.

Бои за город начались 1 августа 2022 года и завершились 20 мая 2023 года. Битву назвали одной из самых масштабных в СВО. Оборона Артемовска стала слишком дорогим уроком для киевского режима. Бои за город стали битвой на истощение. Украине предрекли потерю Часова Яра после освобождения Артемовска. Командованию ВСУ необходимо начать отведение сил от Часова Яра.