Власть 20 декабря 2022, 23:28 Пушилин рассказал о нарушении водоснабжения в ДНР из-за обстрелов ВСУ Врио главы ДНР Пушилин сообщил президенту РФ Путину о проблемах с водой в республике РИА «Новости»

Читать 360tv в

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным поделился проблемами, с которыми столкнулся регион. Речь идет о нарушении водоснабжения.

«Мы предприняли очень много шагов совместно с профильными ведомствами, министерствами РФ, то есть построили из резервных водохранилищ уже ряд водоводов. Это позволило лишь частично закрыть потребности воды», — сказал Пушилин на встрече с главой государства.

Реклама

Он отметил, что сейчас жителям Донецка, Макеевки и Горловки воду подают раз в три дня на два часа. Пушилин поблагодарил Путина за поддержку строительства нового водовода из реки Дон.

Реклама

Частые обстрелы ВСУ не дают специалистам наладить теплоснабжение в домах жителей Донецка. По словам врио главы ДНР, одна из проблем заключается в плачевном состоянии водопроводных сетей. Для того, чтобы население не осталось без тепла, было принято решение установить блочно-модульные котельные.