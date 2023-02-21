Власть 21 февраля 2023, 16:34 Пушилин поддержал предложение Путина о выплате маткапитала семьям из новых регионов Врио главы ДНР Пушилин отметил важность создания Фонда поддержки участников СВО Телеканал «360»

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Инициатива президента Владимира Путина о выплате материнского капитала семьям из новых регионов с детьми, рожденными с 2007 года очень важна, рассказал «Известиям» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, глава государства охватил много актуальных тем во время послания Федеральному собранию днем 21 февраля.

Пушилин отметил — для республики очень важно, что материнский капитал смогут получат семьи, дети в которых рождались с 2007 года.

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«Создание фонда поддержки всех участников специальной военной операции, всех мобилизованных, добровольцев, военнослужащих и членов их семей — это важно», — заявил врио главы ДНР.

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По словам Пушилина, инициатива президента демонстрирует переход на новый государственный системный уровень.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что родившиеся и выросшие в Донбассе и Новороссии должны стать опорой для развития регионов. Глава государства отметил, что Россия очень рассчитывает на этих людей. Президент добавил, что со следующего года в России увеличится МРОТ.