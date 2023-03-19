Власть 19 марта 2023, 12:39 Пушилин поблагодарил Путина за приезд в Мариуполь Врио главы ДНР Пушилин поблагодарил Путина за визит в Мариуполь РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале поблагодарил президента России Владимира Путина за визит в Мариуполь.

«Недаром президент Владимир Путин посетил ДНР в годовщину воссоединения России и Крыма. Мы ради видеть своего президента в Донбассе», — написал он.

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Пушилин добавил, что возвращение Донбасса и Крыма — звенья одной цепи.

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«Все эти годы мы говорили, что наш путь домой будет дольше. Теперь мы в единой семье народов России вместе с Крымом», — отметил врио главы республики.

Путин прибыл в Мариуполь в воскресенье. В ходе рабочей поездки он осмотрел город, поговорил с местными жителями и выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановительных работах. Днем ранее президент также посетил Крым.

Американские СМИ называли визит российского лидера в ДНР и Крым ответом на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.