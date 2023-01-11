Власть 11 января 2023, 00:23 Пушилин оценил боевой дух российской армии в зоне СВО Врио главы ДНР Пушилин: боевой дух ВС России в зоне СВО находится на высоком уровне РИА «Новости»

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Боевой дух российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации в Донбассе находится на высоком уровне, заявил в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Боевой дух у подразделений достаточно высок. <…> Мотивация на высоком уровне. <…> Но при этом понимаем — ни на минуту нельзя расслабляться», — отметил Пушилин.

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Врио главы ДНР сообщил, что в зону СВО прибывают новые обученные подразделения, и это позволяет командирам проводить ротацию. Прибывшие силы дают возможность бойцам отдохнуть, что особенно важно в непростых погодных условиях, подчеркнул Пушилин.

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Российские военные продолжили успешные действия в Донбассе и полностью перехватили инициативу у ВСУ, отметил представитель ДНР. Вооруженные силы России продолжают активно удерживать собственные позиции и в то же время изматывают украинские части.

Центр Соледара перешел под контроль подразделений ЧВК «Вагнер», отметил Пушилин. В центре города солдаты уже закрепились, с другой стороны продолжают продвигаться, а в западной части — проводят зачистку.