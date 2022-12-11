11 декабря 2022, 18:06
Пушилин отправил в отставку главу Дебальцева
Пушилин подписал указ об освобождении от должности главы Дебальцева Захаревича
Главу Дебальцева Игоря Захаревича сняли с должности. Указ подписал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Документ опубликовали на сайте руководителя ДНР.
«Врио главы ДНР <…> Захаревич Игорь Владимирович освобожден от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево», — сказано в указе, который вступил в силу в день подписания.
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В начале декабря Пушилин раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Дебальцеве. Врио главы ДНР отмечал, что в городе нет бригад оперативного реагирования и устранения аварий.
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В ответ Захаревич сослался на работу по вопросу с Хабаровским краем. Врио главы ДНР подчеркнул, что получил другие сведения, и допустил, что при нештатных ситуациях город не справится.
Пушилин 11 декабря побывал в Дебальцеве с рабочим визитом, сообщила его пресс-служба. Поездку он запланировал из-за большого количества обращений и жалоб, которые поступали от местных жителей.
В городе, по словам людей, сложилась критическая ситуация с восстановлением жилья, работой общественного транспорта и предприятий ЖКХ.
ДНР
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