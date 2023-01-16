Власть 16 января 2023, 21:47 Пушилин освободил от должности главу Минюста ДНР Сироватко Врио главы ДНР Пушилин освободил от должности министра юстиции региона Сироватко Пресс-служба Кремля

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Глава Минюста Донецкой Народной Республики (ДНР) Юрий Сироватко освобожден от должности. Документ об этом подписал врио главы ДНР Денис Пушилин. Указ опубликован в Telegram-канале «ДНР. Принято».

«Указом врио главы ДНР <…> Сироватко Юрий Николаевич освобожден от занимаемой должности министра юстиции Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

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На сайте республиканского правительства указано, что в обязанности Сироватко входили, в частности, обеспечение прав и законных интересов жителей ДНР и планирование законопроектной деятельности.

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Также Сироватко должен был следить за исполнением вышеуказанных планов, разработкой законопроектов и исполнением судебных решений в ДНР.

В декабре Пушилин подписал указ об отставке действующего тогда главы Дебальцева Игоря Захаревича. В начале декабря врио главы ДНР раскритиковал подготовку к отопительному сезону в городе. Как отмечал Пушилин, в Дебальцеве не было бригад оперативного реагирования и устранения аварий.