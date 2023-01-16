16 января 2023, 21:47
Пушилин освободил от должности главу Минюста ДНР Сироватко
Врио главы ДНР Пушилин освободил от должности министра юстиции региона Сироватко
Глава Минюста Донецкой Народной Республики (ДНР) Юрий Сироватко освобожден от должности. Документ об этом подписал врио главы ДНР Денис Пушилин. Указ опубликован в Telegram-канале «ДНР. Принято».
«Указом врио главы ДНР <…> Сироватко Юрий Николаевич освобожден от занимаемой должности министра юстиции Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.
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На сайте республиканского правительства указано, что в обязанности Сироватко входили, в частности, обеспечение прав и законных интересов жителей ДНР и планирование законопроектной деятельности.
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Также Сироватко должен был следить за исполнением вышеуказанных планов, разработкой законопроектов и исполнением судебных решений в ДНР.
В декабре Пушилин подписал указ об отставке действующего тогда главы Дебальцева Игоря Захаревича. В начале декабря врио главы ДНР раскритиковал подготовку к отопительному сезону в городе. Как отмечал Пушилин, в Дебальцеве не было бригад оперативного реагирования и устранения аварий.
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