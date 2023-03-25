Власть 25 марта 2023, 01:22 Пушилин обвинил Запад в «подталкивании» Украины к контрнаступлению Врио главы ДНР Пушилин: Запад подталкивает Украину к контрнаступлению РИА «Новости»

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Запад вместе с США «подталкивают» киевский режим к началу контрнаступления, им нужны победы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, что Запад, в частности, Америка, подталкивает сейчас киевский режим на то, чтобы они шли в контрнаступление. Нужны победы, нужно какое-то оправдание, почему туда вливается огромное количество средств, как финансовых, так и материально-технических в плане военного обеспечения», — заявил Пушилин.

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Власти республики видят подготовку к контрнаступлению. Командование ВСУ перебрасывает на линию фронта дополнительные резервы, сообщил врио главы региона. В том числе и военнослужащих, которые прошли обучение на Западе.

Запад готов поставить на кон безопасность в Европе, об этом говорят планы Великобритании направить на Украину снаряды с обедненным ураном, отметил Пушилин. Он отметил ценность заявлений лидеров России и Китая Владимра Путина и Си Цзиньпина о равноправных и уважительных отношениях.