Власть 22 марта 2023, 16:55 Пушилин обвинил Запад в готовности поставить на кон безопасность в Европе Врио главы ДНР Пушилин: Запад готов поставить на кон безопасность в Европе Unsplash

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Власти Великобритании дали понять, что не скрывают преступных намерений, анонсировав отправку на Украину бронебойных снарядов с обедненным ураном, заявил ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, Запад готов поставить на кон коллективную безопасность в Европе.

«Запад не просто готов существенно повысить градус конфликта до ядерного, он готов поставить на кон коллективную безопасность, в том числе и европейских стран», — рассказал Пушилин, комментируя решение о передаче снарядов с ураном для нужд ВСУ.

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Врио главы республики добавил, что особенно ценными в нынешних условиях звучат заявления президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина — лидеры двух стран разговаривали о равноправных и уважительных отношениях. По словам Пушилина, Россия и Китай призвали крупные державы не размещать ядерное оружие за пределами своих территорий.

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Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что сейчас в мире нет документов, которые бы запрещали применение снарядов с обедненным ураном. Министр уточнил, что принятию такой конвенции препятствуют ряд стран, включая США, Францию и Великобританию.