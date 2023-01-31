Власть 31 января 2023, 19:17 Пушилин обозначил конечную цель освобождения ДНР Врио главы ДНР Пушилин призвал отогнать ВСУ на невозможное для обстрелов расстояние РИА «Новости»

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Освобождение Донецкой Народной Республики можно считать завершенным только после того, как украинские войска отойдут от границ региона на такое расстояние, с которого не смогут наносить удары. Как сообщил сайт kp.ru, об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что сам процесс освобождения территории республики продвигается достаточно медленно, потому что войска противника не видят перед собой никаких внутренних ограничений. Они открывают огонь по мирным жителям и запускают снаряды по гражданской инфраструктуре.

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Глава региона подчеркнул, что единственная возможность изменить ситуацию — отодвинуть украинские войска на достаточное расстояние.

«Цель не меняется, она для нас очевидна: есть конституционные границы Донецкой Народной Республики, в рамках которых мы вернулись в Россию. Но стоит учитывать и угрозу, которую несут обстрелы противника. Поэтому мы должны будем отодвигать его уже дальше — от конституционных границ, чтобы он физически не мог нас доставать», — заявил Пушилин, указав на необходимость учитывать имеющееся у ВСУ вооружение.

Врио главы ДНР заявил, что ему очень хотелось, чтобы процесс освобождения шел быстрее. Однако он прекрасно понимает: находящиеся на передовой российские военные делают все возможное, освобождая один населенный пункт за другим.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков во вторник, 31 января, рассказал, что подразделения российских сил освободили село Благодатное в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что в населенный пункт вошли добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке «Южной» группировки войск.