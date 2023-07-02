Власть 02 июля 2023, 01:53 Пушилин назвал мирный план Зеленского пусканием пыли в глаза Западу Врио главы ДНР Пушилин: мирный план Зеленского носит показательный характер РИА «Новости»

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Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал мирный план президента Украины Владимира Зеленского пусканием пыли в глаза западным партнерам. В интервью ТАСС он отметил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым являются исконно русскими землями.

«Так называемый мирный план Зеленского и его заявления о дипломатическом урегулировании конфликта носят декларативно-показательный характер и направлены исключительно на пускание пыли в глаза западных партнеров и аудитории», — заявил Пушилин.

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Врио главы республики отметил, что слова Зеленского о ситуации на линии фронта не имеют никакого отношения к реальности. Украинский президент пытается убедить западных партнеров, что их финансирование «не вылетает в трубу». Пушилин подчеркнул, что российская армия продолжит уничтожать склады с вооружением, поставленным Западом.

Российские военные поразили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк». Групповой удар нанесли при помощи высокоточного оружия морского и наземного базирования. Все назначенные объекты поражены.